Подростка из Удмуртии осудили за ложное сообщение о минировании школы

15-летнего жителя Кезского района Удмуртии осудили за ложное сообщение о минировании школы (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Райсуд постановил применить в отношении подростка принудительные меры воспитательного воздействия под надзором его матери и межмуниципального отдела МВД на два года. Кроме того, несовершеннолетний будет наблюдаться у психиатра.

Установлено, что 13 октября 2020 года подросток, находясь в школе, совершил в звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил о минировании здания. Полицейские незамедлительно выехали на обследование учреждения, но взрывное устройство не было обнаружено. Так, несовершеннолетний нарушил нормальное функционирование органа внутренних дел.