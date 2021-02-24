Губернатор сформировал комиссию по госнаградам Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин подписал указ о создании комиссии по наградам Пермского края. Согласно документу, комиссия будет заниматься рассмотрением наградных документов граждан, представляемых к государственным наградам РФ, и подготовкой заключений о целесообразности их согласования.

Председателем комиссии назначена первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина. В состав комиссии вошли: руководитель аппарата краевого правительства Елена Анисимова, начальник отдела госнаград аппарата краевого правительства Наталья Новикова, гендиректор АО «ПНППК» Алексей Андреев, президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов, руководитель крайсовпрофа Михаил Иванов, почетный гражданин Пермского края Зоя Козлова, декан факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ Венера Коробкова, глава администрации Добрянского городского округа Константин Лызов, врип председателя Пермской гордумы Дмитрий Малютин, первый зампредседателя Общественной палаты Пермского края Анатолий Маховиков, замглавы администрации губернатора Александр Смертин и первый зампред комитета заксобрания по госполитике и местному самоуправлению Сергей Яшкин.

Указ подписан и опубликован 19 февраля, вступает в силу спустя десять дней после опубликования.