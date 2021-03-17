Сегодня исполняется 62 года первому зампреду правительства Андрею Белоусову

Его поздравляет научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, академик РАН Борис Порфирьев:

— Уважаемый Андрей Рэмович! Я и весь коллектив института поздравляем Вас с днем рождения. Как давнему коллеге, известному специалисту в области макроэкономического анализа и прогнозирования, которому на своем посту приходится на практике верифицировать и корректировать разработанные аналитиками сценарии развития экономики, искренне желаю, чтобы реализовывались только их лучшие, целевые варианты и эффективные решения. Ну а неизбежные риски с Вашим высокопрофессиональным участием корректно учитывались и, главное, успешно купировались. Успехов Вам в этих важнейших для страны делах и, конечно же, здоровья!

Сергей Кравцов Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 47 лет министру просвещения Сергею Кравцову

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов:

— Дорогой Сергей Сергеевич! С днем рождения! На Вас самая большая ответственность. В Ваших руках и самое дорогое — наши дети, и самое важное — наш интеллектуальный потенциал, наше будущее. Уверен, Вы обязательно справитесь, учитывая столь Вам присущие неравнодушие, профессионализм, творческий подход к делу. Вам помогает опыт работы учителем, доскональное знание всей образовательной системы, знакомство со всеми тонкостями административного и законодательного процессов. И конечно, умение заглянуть далеко вперед. Хотелось бы пожелать, чтобы под Вашим руководством в нашей образовательной системе стало поменьше формализма и побольше творчества заодно с финансами. Чтобы дети теперь уже всегда общались друг с другом и учителями в классе, а не «на удаленке». А Вам, дорогой Сергей Сергеевич, сил, терпения, здоровья и удачи!

Сергей Михайлов Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 50 лет генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову

Его поздравляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:

— Уважаемый Сергей Владимирович, от имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем. На Смоленской площади Вас знают как опытного руководителя, настоящего профессионала, прекрасно разбирающегося во всех тонкостях современной журналистики. Благодаря Вашим усилиям ИТАР-ТАСС сохраняет свое доброе имя, заслуженно пользуется хорошей репутацией не только в России, но и за рубежом. Дорожим сложившимися товарищескими отношениями с Вами. Рассчитываем на дальнейшее развитие и укрепление нашего плодотворного сотрудничества в целях эффективного информационного сопровождения внешнеполитического курса России, укрепления ее позиций в глобальном медиапространстве. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, новых успехов и всего наилучшего.

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