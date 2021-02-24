Офисы не дождались арендаторов

Падение спроса на офисы в связи с пандемией COVID-19 вынуждает девелоперов пересматривать концепции проектов. Так, компания Wainbridge основателя ГК ПИК Кирилла Писарева и партнеров передумала строить бизнес-центр площадью 68 тыс. кв. м в комплексе «Акватория» на северо-западе Москвы. После отказа от объекта TCS Group Олега Тинькова найти нового арендатора девелоперу не удалось. Теперь эта площадь может быть занята жильем.

Wainbridge отказалась от строительства бизнес-центра в жилом комплексе «Акватория» на северо-западе Москвы. Об этом “Ъ” рассказали в самой компании. Теперь на части участка, где планировалось возвести объект, будет построен жилой корпус. «Акватория» строится на Ленинградском шоссе, недалеко от станции метро «Беломорская». Общая площадь комплекса — 150 тыс. кв. м. Ранее предполагалось, что помимо жилья в него войдет бизнес-центр площадью 68 тыс. кв. м, следует из презентации проекта (есть у “Ъ”). В 2019 году Wainbridge планировала сдать все эти площади в аренду TCS Group Олега Тинькова, но сделка сорвалась.

Wainbridge существует с 2008 года, контролируется Кириллом Писаревым, Майклом Белтоном и Михаилом Сердцевым. Господин Писарев известен как один из основателей ГК ПИК, контроль над которой он потерял в кризис 2008–2009 годов. В портфеле компании более 30 проектов в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и других городах Франции. В Москве Wainbridge, в частности, занималась строительством жилого комплекса «Фили Парк», а также реализует проект по созданию комплекса элитных резиденций под брендом Bvlgari на Большой Никитской улице в центре Москвы.

По информации одного из источников “Ъ” на рынке, Wainbridge первоначально была нацелена на строительство бизнес-центра по схеме built-to-suit (для нужд конкретной компании). Но после срыва сделки с TCS Group, за которой последовала пандемия COVID-19, девелопер так и не нашел нового арендатора. Президент Wainbridge Майкл Белтон уверяет, что объем коммерческой недвижимости в составе проекта не изменится, но «концепция будет переосмыслена». Подробности изменений он не приводит.

Спрос на офисную недвижимость на фоне кризиса и перехода многих компаний на удаленный формат работы сильно упал. В 2020 году JLL зафиксировала минимальный с 2007 года объем сделок на столичном офисном рынке — 768 тыс. кв. м. Этот показатель за год упал в два раза, отмечали аналитики. Финансовый директор Tactics Group Андрей Новиков утверждает, что при сопоставимых затратах на реализацию спекулятивного офисного проекта (поиск покупателя или арендатора на этапе девелопмента и после завершения строительства) и на строительство жилого комплекса девелопер выберет последнее. По словам эксперта, выход из такого проекта более предсказуем и менее рискован, а также его реализация более доходна для девелопера.

Но намерения Wainbridge могут вступить в противоречие с желаниями мэрии Москвы, которая сегодня стремится стимулировать девелоперов включать в жилые комплексы офисную составляющую. По словам одного из источников “Ъ”, при согласовании документации для «Акватории» девелопер получил разрешение на строительство недвижимости в локации именно с условием значительную ее часть сделать офисным проектом.

По данным JLL, вакантность офисных площадей за 2020 год выросла с 9,6% до 11,9%. Директор отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Дмитрий Клапша уверен, что вакансия продолжит увеличиваться и в этом году. По его словам, сейчас на рынке доступны разные варианты помещений до 5 тыс. кв. м в уже действующих бизнес-центрах, а для компаний, чьи потребности превышают указанный объем, есть выбор в готовых и строящихся офисных зданиях.

Дарья Андрианова