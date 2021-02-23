Старт гонок на лыжном ЧМ перенесен на утро из-за теплой погоды

Международная федерация лыжного спорта (FIS) перенесла старт спринтерских гонок на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе на более раннее время из-за теплой погоды. Изменения опубликованы на сайте FIS. Соревновательная часть чемпионата запланирована с 24 февраля по 7 марта. Сейчас в Оберстдорфе солнечная погода, температура поднимается до +17°C.

Из-за высокой температуры изменено время квалификационных мужских и женских гонок с раздельного старта свободным стилем, которые должны пройти 24 февраля. Женщины стартуют в 11:00 мск, мужчины — в 12:30 мск. Квалификация в мужских и женских спринтах начнется 25 февраля в 11:00 мск, четвертьфинальные забеги — в 13:30 мск.