Ярославские коммунисты 23 февраля провели митинг на площади Труда

Сегодня, 23 февраля, в Ярославле на площади Труда ярославское отделение партии КПРФ провело несанкционированный митинг, сообщил "Ъ-Ярославль" первый секретарь областного комитета партии, депутат ярославской облдумы Александр Воробьев.

По словам Александра Воробьева, на митинге была принята резолюция, в которой содержатся как общеполитические требования, так и требования, касающиеся региональных и городских проблем. В частности, собравшиеся на площади Труда коммунисты включили в резолюцию требования: «свободу политическим заключенным», «свободу мирным собраниям», «отставка мэра Ярославля» и «нет транспортной реформе в Ярославле».

Господин Воробьев отметил, что митинг прошел мирно, без задержаний. Недалеко от площади находились сотрудники полиции. Количество собравшихся Александр Воробьев не называет.

«Сколько пришло людей я не считал, но эти люди не побоялись и вышли. Сотрудники правоохранительных органов озвучивали нам, что собрание не законно, дежурили автозаки. После проведения митинга на площади мы поехали на воинское мемориальное кладбище возложить цветы, автозак последовал за нами. Никого не задерживали»,— рассказал господин Воробьев.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что заявка на проведение митинга в Ярославле партией КПРФ была отклонена, в связи с коронавирусными ограничениями. Александр Воробьев подал апелляцию в Кировский районный суд, который оставил без изменения решение об отказе в проведении митинга.

Дарья Сабаева