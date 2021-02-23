Смелые решения

Для Италии последний месяц выдался особенно тяжелым: правительственный кризис, смена карантинных ограничений каждую неделю и вынужденная приостановка вакцинации из-за недостаточных поставок со стороны Pfizer. Все это не могло не повлиять на проведение показов в рамках Недели моды в Милане и на индустрию в целом. Трансляцию видеопрезентаций и фэшн-фильмов можно смотреть в прямом эфире на сайте «Коммерсантъ Стиль» с 23 февраля по 1 марта.

В преддверии женской Недели моды миланские дизайнеры грустно шутят: «пора праздновать годовщину итальянского карантина в этом сезоне». Именно год назад во время показов в Ломбардии бренды стали отменять физические шоу на фоне первых скачков заболеваемости, а регион впоследствии сел на полноценный локдаун.

В этот раз модная индустрия запланировала закрытые показы со зрителями, но не исключала усиления ограничений в последний момент. Вакцинация в Италии никак не наберет обещанные обороты — Pfizer не смог поставить нужное количество доз для второй вакцины, предназначенной для медицинского персонала. Пока Италия планирует заказывать дополнительные дозы у Astra Zeneca, планы на открытие школ и музеев отменились. С 20 февраля многие регионы вернулись в статус «оранжевых», где запрещено перемещение между городами и выезд в другие области.

Тем не менее, Ломбардию миновала участь перехода в красную зону. Милан неожиданно остался в более щадящих условиях. Многие связали это именно с политикой нового итальянского правительства и необходимостью поддержать модную индустрию во время показов.

Летиция Моратти, новоиспеченный советник по региональному благосостоянию, заявила, что она «особенно благодарна всем сотрудникам Совета, которые отслеживают все данные по заражениям, чтобы позволить региону оставаться в статусе желтой зоны и поддерживать работоспособность Ломбардии».

В январе Италия столкнулась с новым политическим кризисом. Премьер-министр Италии, Джузеппе Конте, прославившийся своим жестким подходом к карантинным ограничениям, был отозван из правительства и позже подал в отставку. Его место занял экс-председатель Европейского Центрального Банка Марио Драги. Правительство рассчитывает, что его бэкграунд поможет эффективнее перераспределить средства на восстановление итальянской экономики после пандемии.

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Представители модной индустрии с энтузиазмом отреагировали на смену министров и быстро предложили свои идеи для включения в Recovery Plan на следующие 1,5 года. Так CNMI, Altagamma, Pitti Immagine и Smi объединили свои усилия, чтобы сформировать список необходимых шагов к восстановлению сектора. Среди них создание новой системы техникумов моды и дополнительных рабочих мест, переобучение персонала, обязательный переход к sustainability, возможность международных продаж через виртуальные шоурумы и возвращение основного производства в Италию.

«Я уверен, что Марио Драги учтет стратегический характер наших предложений, — заявил Карло Капаса, президент Национальной палаты моды Италии Cnmi. — Модная индустрия стала второй итальянской отраслью, наиболее пострадавшей от пандемии, с падением товарооборота на 27%. Мы продолжаем объяснять наши потребности правительству, акцентируя внимание на том, что новый курс принесет пользу не только моде, но и всей Италии, которая в данный момент нуждается в смелых решениях».

Решение не торопиться с ужесточением карантинных мер в Ломбардии и стало одним из смелых, доказав стремление правительства опереться на модную индустрию в восстановлении экономики. Италия постепенно осознала, что разговоры о sustainability, диджитализации и обучению ремесленным традициям в производстве одежды больше не могут идти в отрыве от политической стратегии.

Виктория Кокарева