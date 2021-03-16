Сегодня исполняется 50 лет губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву

Его поздравляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Евгений Владимирович! Примите мои искренние поздравления с 50-летием! Под Вашим руководством Свердловская область достигла значительных успехов в социально-экономическом развитии и реализации крупных индустриальных проектов. Я очень ценю и признателен за Ваш личный вклад в организацию ИННОПРОМа — нашей главной промышленной выставочной и дискуссионной площадки. Отдельно отмечу, что благодаря Вашему пристальному вниманию к отраслевой повестке сегодня Средний Урал является центром притяжения лучших мировых технологических практик и одним из самых инвестиционно привлекательных регионов в стране. Однако в сегодняшний день хочется говорить не только о Ваших безусловных профессиональных достижениях, но и о Вашей смелости, открытости новым идеям, готовности всегда идти вперед и достигать амбициозных целей! Желаю Вам успеха в реализации всех поставленных задач! Семейного счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Поздравления передает предприниматель, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский:

— Уважаемый Евгений Владимирович! Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Свердловская область как один из ключевых производственных регионов страны не раз демонстрировала всему миру возможности российской промышленности. Сегодня предприятия области стремительно обновляются, появляются новые высокотехнологичные производства, развивается наука, внедряются наилучшие природоохранные практики. И это в значительной степени Ваша заслуга. Уральский бизнес неизменно ощущает Вашу поддержку и высоко ценит Ваши усилия, направленные на развитие промышленного и человеческого потенциала, деловой активности в регионе. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и успехов в Вашей службе на благо страны!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»