Посол Италии погиб при нападении на конвой в ДР Конго

Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДР Конго) Лука Аттанасио был убит в результате нападения на конвой Организации Объединенных Наций на востоке страны, сообщили Министерство иностранных дел Италии и представители местной власти. Засада была устроена на дороге, которая ранее была расчищена для проезда без сопровождения охраны, сообщает AP.

Конвой был атакован, когда он направлялся из Гомы в Рутшуру. Кроме посла, погибли итальянский военный полицейский Витторио Яковаччи и конголезский водитель, чье имя не разглашается. Другие участники конвоя получили ранения.

«С большим потрясением и огромной скорбью я узнал сегодня о смерти нашего посла в Демократической Республике Конго и полицейского карабинера»,— говорится в заявлении министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо (цитата по Reuters). Господин Ди Майо был в Брюсселе на заседании Евросоюза, когда ему сообщили эту новость. Он прервал свой визит, чтобы вернуться в Италию.