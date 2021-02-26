Есть лекарства у Вани Шатилина

20 февраля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Регион-Тюмень» мы рассказали историю двухлетнего Вани Шатилина из Тюменской области («Ваня-брат», Вера Шенгелия). У мальчика редкое заболевание — первичный иммунодефицит, синдром Вискотта — Олдрича. Ребенок беззащитен перед инфекциями, есть угроза кровотечений и развития онкозаболевания. Единственный шанс для Вани — пересадка костного мозга. Для ее успешного проведения и приживления трансплантата требуются дорогие лекарства. Рады сообщить: вся необходимая сумма (923 825 руб.) собрана. Родители Вани благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 20 февраля 17 146 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «России 1», ГТРК «Регион-Тюмень», «Чувашия», «Владимир», «Пермь», «Ставрополье», а также 139 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 21 ребенку на 19 791 165 руб.