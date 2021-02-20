Сжигание сухой травы может обернуться для жителя Белгородской области штрафом в 17 млн рублей

Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области предложило жителю Корочанского района Андрею Липатову погасить ущерб в более чем 17 млн руб., который был нанесен природе из-за пожара, начавшегося с его участка. Как рассказала “Ъ” его супруга, досудебную претензию чиновники прислали в середине февраля.

Согласно тексту претензии, речь идет об ущербе от пожара, произошедшего 9 октября 2020 года рядом с домом Андрея Липатова. Тогда мужчина опаливал свой земельный участок. Огонь вышел из-под контроля, что привело к сжиганию сухой растительности на территории 3 га на поле вблизи домовладения. Как пояснила “Ъ” его супруга, трава горела на неиспользуемом и заросшем земельном участке. По данным управления экоохотнадзора, в результате пожара были уничтожены беспозвоночные животные и места их обитания. Чиновники предложили мужчине возместить ущерб в течение пяти дней.

В управлении пояснили, что ущерб был рассчитан по утвержденной Минприроды методике, а итоговое решение о его взыскании примет суд с учетом тяжести вреда и материального положения гражданина. Судя по картотекам райсуда Корочанского района и судебных участков мировых судей, чиновники еще не обратились с исковым заявлением в суд.

Сергей Толмачев, Воронеж