Британским автовладельцам заплатят до £3 тыс. за отказ от бензиновых и дизельных автомобилей

Британские власти готовы заплатить автовладельцам до £3 тыс., если те откажутся использовать свои автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями и будут пользоваться чаще другими, менее загрязняющими окружающую среду видами транспорта. Как сообщает The Times, это будет осуществляться в рамках новой программы по ослаблению зависимости больших городов от автомобилей, что должно привести к снижению уровня загруженности дорог и улучшению качества воздуха.

Программа ориентирована на владельцев дизельных автомобилей, выпущенных до 2016 года, и владельцев бензиновых автомобилей выпуска до 2006 года. Для начала программа будет запущена только в Ковентри и, возможно, на юге Англии. По истечении двухлетнего срока эффективность программы будет проанализирована и будет сделана оценка необходимого объема вложений в нее для достижения длительных изменений в привычках людей относительно транспортных средств.

В Ковентри владельцам автомобилей, соответствующих требованиям программы, будет предложено на два года отказаться от них. Взамен им на карту будет перечислена денежная сумма в размере от £1500 до £3 тыс., расходовать средства можно будет на оплату общественного транспорта, такси, каршеринг, аренду велосипедов, электроскутеров и т. д. Как рассчитывают местные власти, постепенно использование средств налогоплательщиков для поддержки этой программы будет заменяться инвестициями частных компаний.

Алена Миклашевская