Новый ремонт Московского шоссе начнут в апреле 2021 года

Объявлены торги по поиску подрядчика ремонта Московского шоссе. Первый этап работ оценен в 459,6 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Ремонт Московского шоссе будет вестись на участке от ул. Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал». Работы будут касаться дороги, включающей пять – семь полос 7,8 км в длину.

Согласно аукционной документации, ремонт предполагается начать 1 апреля текущего года и закончить 1 октября следующего года. Прием заявок на торги завершится 10 марта. Конкурсная комиссия рассмотрит их к 11 марта. Сами торги проведут 12 марта.

Георгий Портнов