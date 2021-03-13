Сегодня исполняется 74 года помощнику президента РФ Юрию Ушакову

Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев:

— Юрий Викторович, Вы яркий и неординарный человек. В условиях острых вызовов, с которыми столкнулась наша страна, для лидера России чрезвычайно важна поддержка международника столь высокого класса. Ваша деятельность на общеевропейском направлении российской внешней политики, а затем и во главе российской дипмиссии в Вашингтоне в ключевой период от «разворота над Атлантикой» до мюнхенской речи В. В. Путина стала хрестоматийной для отечественной дипломатии. Неоспоримый профессионализм Вы сочетаете с принципиальностью и верностью убеждениям, что никогда не препятствовало прекрасным человеческим контактам с коллегами и партнерами. Здоровья, многая лета и новых успехов на благо Отечества!

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

14 марта день рождения у вдовы первого президента России Наины Ельциной

Ее поздравляет главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова:

— Дорогая Наина Иосифовна! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Несомненно, Вы та самая великая женщина, рядом с которой и благодаря которой мужчины становятся великими. Вы всегда были и остаетесь для меня олицетворением первой леди страны, примером яркой, талантливой и деятельной личности. Меня восхищает в Вас соединение редких качеств: силы воли, достоинства, прямодушия и мудрости, рожденной природной доброжелательностью и богатым жизненным опытом. Будьте здоровы и благополучны, пусть родные и близкие Вам люди будут для Вас источником радости и гордости. Всегда Ваша!

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