Торговый оборот между Германией и РФ сократился до минимума с 2005 года

Объем торговли между Россией и Германией упал в 2020 году на 22,2% до €45 млрд, достигнув самого низкого уровня с 2005 года. Такие данные в пятницу опубликовал Восточный комитет германской экономики (OA). Импорт товаров из Германии в Россию снизился за год на 13,1% до €23 млрд. Экспорт из России в Германию снизился более существенно — почти на 30% до €22 млрд, что в числе прочего связано с падением цен на энергоносители, а также сокращением объема их экспорта.

«Что касается России, 2020 был крайне сложным годом, не только из-за коронавирусного кризиса, но также из-за серьезного политического конфликта, который заметно влияет на экономику»,— считает председатель OA Оливер Хермес.

Восточный комитет был создан в 1952 году, это объединение немецких компаний, представляющее их интересы в России и некоторых других странах СНГ, Восточной и Юго-Восточной Европы. В пятницу OA представил данные и по торговле с другими странами этого региона. Крупнейшим торговым партнером Германии в регионе в 2020 году была Польша: объем польско-германской торговли, несмотря на пандемию, снизился лишь на 0,4% до €123 млрд. Далее идут Чехия (снижение на 9,8% до €83 млрд) и Венгрия (снижение на 6,3% до €52,1 млрд). Россия находится на четвертом месте по объему торговли.

В целом торговля Германии со странами этого региона в прошлом году снизилась на 8,4% до €423 млрд. «Эпидемия коронавируса в 2020 году наложила существенный отпечаток в числе прочего на германскую восточную торговлю. Хорошая новость вот в чем: резкое падение весной 2020 года было частично компенсировано в течение года»,— отметил господин Хермес.

Яна Рождественская