Где поселиться в Москве

Максимальный интерес у арендаторов вызывает Пресненский район. А самый непопулярный в топ-15, составленном аналитическим центром ЦИАН,— Митино. Район с самыми дешевыми квартирами — Южное Бутово — оказался в нижней половине рейтинга, но не в самом конце.

Аналитический центр ЦИАН проанализировал просмотры объявлений о найме жилья в Москве по районам. Самым популярным оказался Пресненский район (ЦАО): на объявления с лотами, расположенными здесь, приходится 3,2% от всех просмотров столичных объявлений об аренде жилья. Средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь 57,6 тыс. руб. в месяц. Минимальная доля у Митино (СЗАО) — 1,2%, при стоимости аренды 33,8 тыс. руб. в месяц. Самый дешевый район — Южное Бутово (ЮЗАО) — оказался на 12-м месте. Аренда здесь обойдется в 29,1 тыс. руб. в месяц.

В старых границах Москвы спрос на квартиры в основном равномерно распределен по округам. Гораздо чаще встречается требование по удаленности от метро. По словам управляющего директора «Миэль» Марии Жуковой, близость к метро — распространенное пожелание у тех, кто живет в Москве недавно. «Для москвичей, которые давно или всегда живут в столице, необходимость добираться до метро на транспорте некритична. Они привыкли к расстояниям»,— отмечает эксперт. Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова говорит, что более 70% рынка найма (и спрос, и предложение) занимает массовый сегмент (эконом- и комфорт-класс). «Поэтому популярностью у нанимателей пользуются экономичные варианты в пешей доступности от станций метро. Чем менее престижен район, тем выгоднее снимать в нем жилье»,— поясняет она. Среди округов, где преобладают доступные по цене варианты, традиционно лидируют ЮВАО, ЮАО и ВАО. «В ЦАО тоже можно найти недорогие предложения: 15-я часть лотов, сдаваемых в округе, относится к категории "эконом". Они расположены в Пресненском районе, где значительную часть жилого фонда составляют устаревшие пятиэтажные дома»,— отмечает госпожа Полякова. По данным «Инком-Недвижимости», можно арендовать комнату за 16 тыс. руб. в месяц (в трехкомнатной квартире в пятиэтажке на Малой Грузинской улице) или однокомнатную квартиру за 33 тыс. руб. в месяц (в высотке на Рубцовской набережной).

В тройку округов с самым большим выбором вошли ЦАО, у которого четверть совокупного предложения, а также ЮАО — 13% и ЮЗАО — 12% (без учета ТиНАО и Зеленограда). Аналитики «Инком-Недвижимости» прогнозируют расширение арендного ассортимента на 20% в ближайшей перспективе, в том числе за счет квартир, приобретенных на волне ажиотажного спроса в этом году. Средняя стоимость аренды старомосковских квартир в конце 2020 года по отношению к сопоставимому периоду 2019 года снизилась на 10%. Сейчас средняя ставка аренды в сегменте масс-маркета составляет в среднем 35 тыс. руб. в месяц для однокомнатных квартир, 52 тыс. руб. для двухкомнатных, около 60 тыс. руб. для трехкомнатных. Скидка, которую, поторговавшись, можно получить, составляет около 5%.

Екатерина Геращенко