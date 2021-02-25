Страсти по Ripple

Наглядным примером, как давление со стороны контролирующих органов может повлиять на крипту, стала прошлогодняя история вокруг цифровой валюты Ripple (XRP). В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск к блокчейн-стартапу Ripple, эмитенту XRP. Регулятор утверждает, что компания, ее сооснователь Крис Ларсен и гендиректор Брэд Гарлингхаус продавали под видом токенов незарегистрированные ценные бумаги и привлекли более $1,3 млрд. SEC добивается вынесения судебного запрета, изъятия незаконных доходов и взыскания штрафов. В таких условиях всего за две недели курс валюты упал в четыре раза.

«На примере Facebook и Telegram мы уже успели убедиться, что никакие технологические корпорации пока не могут противостоять регуляторам. Стоит отметить, что, несмотря на то что XRP — четвертый по капитализации актив, в нем нет "токеномики", это полностью коммерческий проект, который имеет очень слабое отношение к криптовалютному миру и не несет никакой ценности»,— полагает сооснователь EXANTE Анатолий Князев.