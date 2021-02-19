Вице-премьер Хуснуллин на совещании в Екатеринбурге заявил, что в России планируют продлить программу по льготной ипотеке

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании в Екатеринбурге заявил, что программу по льготной ипотеке планируют продлить и после 2024 года. Но будет ли она продлена в таком же виде или изменена пока неясно.

«Базово мы считаем, что мы продлим ипотеку (льготную программу — Ъ) и в 2024 году, можете сказать всем своим застройщикам, что мы сейчас эту программу бросать не будем и мы все равно ипотеку будем продлевать», — заявил Марат Хуснуллин.

Напомним, вице-премьер прилетел в Екатеринбург 19 февраля и провел совещание с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернаторами Уральского федерального округа (УрФО).

Мария Игнатова