«Образование в Башкирии: плюсы и минусы слияния вузов»

Представители исполнительной власти республики и руководители Башгосуниверситета и Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) рассказали о грядущем объединении двух крупнейших вузов Башкирии на пресс-завтраке, организованном «Коммерсантъ-Башкортостан» в Конгресс-холле «Торатау».



Вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов признался, что идея объединения вузов «возникла не от того, что на Тукаева, 46 чиновникам делать нечего, а от острой необходимости». Господин Бадранов уверен, что региональные университеты «нуждаются в перезагрузке». «Они были созданы в советское время под советскую плановую экономику, — отметил господин Бадранов. — В 2000-е годы стало понятно, что многие вузы не вписываются в рыночную экономику. В конце нулевых — начале 2010-х годов федеральное правительство запустило программу по созданию федеральных и национально-исследовательских университетов». Эти программы, в которых власти Башкирии и руководители республиканских высших учебных заведений не участвовали, уже завершены, пояснил Азат Бадранов. «Насколько я понимаю, амбиции ректоров тех лет не позволили реализоваться этому проекту. Республиканские власти не нашли в себе то ли решимости, то ли желания довести этот проект до конца, в то время как наши соседи ресурсно накачивали свои университеты, прошли этап объединений — там совершенно другое финансирования, другие полномочия, — отметил спикер.— Наши вузы в это время довольствовались скромным базовым, подушевым финансированием. Что мы получили? Рост образовательной миграции, черную зависть к тем регионам, где есть национально-исследовательские университеты. И стереотип, что наши абитуриенты уезжают». По словам вице-премьера, цель региональных властей — сделать так, «чтобы республика стала не экспортером кадров и людских ресурсов, а импортером». Заместитель руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев поддержал: «Идет борьба за человеческий ресурс». По его словам, из 500 выпускников школ Дюртюлей 260 уезжают продолжать учебу в соседние регионы. «Многие из них, самые лучшие, там остаются. Это большая проблема. Поэтому причина очевидна. Был поиск остановки оттока кадров».

Логику объединения БашГУ и УГАТУ Азат Бадранов объяснил их учредительным статусом. «Все остальные университеты отраслевые», — отметил он.

В настоящее время на федеральном уровне действует программа поддержки вузов «Приоритет-2030», ради участия в которой было решено объединить Башгосуниверситет и Уфимский государственный авиационный технический университет. В рамках этой программы, добавил Азат Бадранов, республика претендует на получение самого крупного гранта — около 1 млрд руб. «Конкуренция очень большая и жесткая, — отметил он.— Поэтому республика, на наш взгляд, должна включиться в эту конкурентную борьбу и выбить себе место под солнцем». Кроме Башкирии, на получение федерального гранта претендуют еще два российских региона, добавил Азат Бадранов. Вице-премьер также подчеркнул, что в результате объединения вузов преподавательский состав, студенты не почувствуют никакого ущемления их прав.

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов, будучи преподавателем БашГУ, задал риторический вопрос: «Мы с вами заслужили комплементарные оценки?». «У нас с вами, господа, университеты стремительно теряют свои позиции. Во многом потому, что мы не подались на федеральные программы, — отметил господин Мурзагулов. — Какие мы классные? Мы летим куда-то в тартарары, каждый из наших университетов».

Ректор Башгосуниверситета Николай Морозкин встал на защиту вузов. «Я бы не стал говорить, что наши университеты совсем плохие, наши университеты вполне нормальные, — пояснил он. — Да, мы согласимся, что была очень большая ошибка, когда в 2009–2010 годах мы не участвовали в конкурсе на создание федеральных университетов. Но мы продолжали бороться: получили 300 млн руб., создали шесть лабораторий мирового уровня. Но динамика у нас не такая стремительная, как в соседних регионах. У нас просто нет денег. Мы выпали из больших программ. Поэтому «Приоритет-2030» — программа, которая позволит нам получить хорошие средства. С этой точки зрения, другого пути у нас просто нет. Нам надо объединить свои усилия — тут есть и плюсы, и минусы, — но главный плюс — получение денег, и денег на кампус. Мы станем регионом притяжения. Мы хотим сделать «прыжок лягушки».

Ректор УГАТУ Сергей Новиков полагает, что в современных условиях не должно быть места «ретроградному мышлению». Господин Новиков отметил, что противники объединения вузов, кроме критики, не предлагают альтернативных вариантов развития учебных заведений. «Сегодня, действительно, УГАТУ и БГУ — хорошие середнячковые региональные вузы. Мы развиваемся, скажу честно, экстенсивным путем. Но нам нужен интенсивный путь развития. Мы сражаемся не для того, чтобы быть середнячками, а, чтобы быть лучшими, а для этого нужны смелые решения».

Советник по науке главы Башкирии Руслан Казыханов, основываясь на статистических данных, подчеркнул, что «отраслевому университету невозможно быть заметным на научной карте мира». По его словам, идея укрупнения университетов обсуждается во многих регионах России «не от хорошей жизни». «В связи с тем, что нужно конкурировать. От университета сегодня, как раньше, не ждут простой подготовки кадров, сегодня университет — это участник стратегии развития субъекта страны».

Декан факультета математики и информационных технологий БашГУ Зиганур Фазуллин посетовал, что аспиранты университета вынуждены покидать Башкирию из-за низкой оплаты своих услуг. Он также признался, что не знает положительных примеров объединения классического и технического университетов, «чтобы его показатели не понизились, а пошли вверх».

Заведующий кафедрой электромеханики УГАТУ Флюр Исмагилов опасается, что после объединения вузов снизится количество студентов, которые будут обучаться в новом учебном заведении. «Я просмотрел все вузы, которые объединились. Везде контингент уменьшился суммарный, — отметил он. — У нас все показатели упадут, и мы уже не будет вузом первой категории», — отметил он, добавив, что бренд УГАТУ сейчас знаком многим, после объединения он может пострадать.

В поддержку объединения вузов выступила заведующая кафедрой медицинской генетики и фундаментальной медицины Института дополнительного профессионального образования Эльза Хуснутдинова. По ее словам, в программе «Приоритет-2030» указаны количественные показатели (например, по количеству студентов и преподавателей), которые отдельно взятый вуз выполнить не в состоянии. «Мы уже один раз опоздали, не участвовали в конкурсе на федеральные университеты. И сейчас, пока мы будем целый год обсуждать, мы опять опоздаем и будем в хвосте этого поезда. И вообще — кто не рискует, тот не пьет шампанское», — заявила госпожа Хуснутдинова.

Отвечая на вопросы журналистов, спикеры пресс-завтрака признались, что название будущего университета пока не выбрано. Известно лишь, отметил Азат Бадранов, что в нем обязательно будет слово «башкирский». Говоря о руководителе будущего объединенного вуза, господин Бадранов отметил, что на повестке дня не стоит вопрос о назначении на эту должность кого-нибудь из действующих чиновников. Сама процедура объединения вузов зависит от решения ученый советов университетов, и в целом, в случае принятия положительного решения, реорганизация произойдет в течение около двух лет.

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников пресс-завтрака. До новых встреч!