Рогозин: в России создадут холдинг космического приборостроения

Наблюдательный совет «Роскосмоса» одобрил решение о формировании холдинга космического приборостроения, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. В его состав войдут 17 компаний — дизайн-центров, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и сборочных производств.

«Сегодня на заседании наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос" одобрено решение о формировании на основе АО "Российские космические системы" холдинга космического приборостроения»,— написал господин Рогозин в своем Telegram-канале. Холдинг возглавил генерал-лейтенант запаса, доктор экономических наук, кандидат технических наук Андрей Тюлин.

В июне 2020 года сообщалось, что «Роскосмос» приступит к созданию четырех профильных холдингов: по ракетостроению, спутникостроению, наземной космической инфраструктуре и науке. Тогда Дмитрий Рогозин заявил, что объединение предприятий в рамках единой госкорпорации позволит ей провести «технологический фитнес» и сделает российскую космическую отрасль более «поджарой».