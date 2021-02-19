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Чиновники Смольного надеются, что в 2021 году на фоне макроэкономической стабилизации, а также с учетом инвестиционной привлекательности города, инвестиционная активность организаций будет повышаться

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

С верой в динамичное будущее

Прошлогоднее падение ВРП городские власти планируют компенсировать в ближайшие десять месяцев

Согласно прогнозу комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга, прирост валового регионального продукта (ВРП) в 2021 году составит 3,7% после прошлогоднего падения на 4%. Инвестиции в экономику увеличатся на 6,2%, до 722,8 млрд рублей. Впрочем, доля инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущими оценками комитета сократится с 22–25% до 15% ВРП. Не все аналитики согласны с представленными темпами положительной динамики, подчеркивая сохраняющийся уровень неопределенности.


В соответствии со среднесрочным прогнозом валовый региональный продукт Петербурга в 2021 году составит 4,844 трлн рублей, или 103,7% к 2020 году в сопоставимых ценах, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. По предварительной оценке комитета, в 2020 году объем ВРП в сопоставимых ценах сократился 4% относительно 2019 года и составил 4,478 трлн рублей. В пессимистичном сценарии Смольного потеря ВРП в прошлом году могла составить 10–15%.

«Ожидается, что в 2021 году на фоне макроэкономической стабилизации, а также с учетом инвестиционной привлекательности города, инвестиционная активность организаций будет повышаться. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составит 722,8 млрд рублей или 106,2% к 2020 году по базовому варианту»,— заявили в комитете, отметив наибольший потенциал роста инвестиций в обрабатывающей промышленности (+11%), в частности в фармацевтическом производстве и машиностроении, а также в сфере информационных технологий (+10%) и науке (+7%). По мнению специалистов ведомства, динамика связана с пересмотром инвестпрограмм компаний и переносом проектов на последующие годы на фоне текущей экономической нестабильности.

Согласно стратегии социально-экономического развития города до 2035 года, устойчивый рост экономики обеспечивается среднегодовыми темпами роста индекса физического объема ВРП на уровне 3,5–5% в 2019–2021 годах и 5% — с 2022-го до 2035 года. Для достижения указанных темпов необходим стабильный рост инвестиций в основной капитал, что позволит достичь к 2035 году увеличения доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП до 45%.

Начальник аналитического отдела ЛМС Дмитрий Кумановский считает прогноз реалистичным. За счет роста заказов от нефтегазового сектора при увеличении цен на нефть и заказов Минобороны темпы роста ВРП города будут обгонять федеральные показатели, уверен он.

«В Петербурге уже прошло первичное накопление бизнесом капитала, вследствие чего увеличивается число сделок слияния и поглощения, при которых меняются собственники предприятий. В результате вместо промышленности в центре города активно развивается редевелопмент и ведется общественно-деловая застройка. Бизнес на вырученные от недвижимости средства переезжает за город, в промышленные зоны, где получает второй шанс на развитие. Это все увеличивает туристическую и инвестиционную привлекательность города для крупных федеральных инвесторов, которым нужны площадки и технологии для новых проектов»,— комментирует аналитик.

Главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов считает оценку властей Петербурга «умеренным прогнозом», напоминая, что в структуре ВРП основное место занимают обрабатывающая промышленность, а также добыча сырья, инфраструктура, транспорт и логистика, сфера ЖКХ, оптовая торговля, сфера IT, телекоммуникации и строительство, немаловажное значение имеет туризм. От того, как будут функционировать эти отрасли, в целом будет зависеть показатель ВРП, заключает он. Сценарий аналитиков компании предусматривает ежегодный рост ВРП в пределах 3–4% до 2023 года, но это зависит в том числе от активной позиции Смольного в части привлечения новых средств в экономику города.

Ряд специалистов называют прогнозные показатели оптимистичными, но признают, что на это может повлиять эффект низкой базы 2020 года.

Учитывая то, как Россия проходит вторую волну коронавируса, в Петербурге может быстро восстановиться туристический сектор, что также окажет кумулятивный эффект на гостиничный бизнес и будет стимулировать рост ВРП, считает глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Впрочем, высокий уровень неопределенности сохраняется, подчеркивает он. «Уверенности, что рост ВРП будет таким динамичным, как запланировано, нет. Очевидно, что показатель будет в положительной зоне, но сейчас прогноз пока видится очень оптимистичным»,— отмечает эксперт.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк также сомневается в динамике, которую прогнозируют власти Петербурга. «Способствовать этому может ускорение восстановления внутреннего спроса. Кроме этого, компании могут закладывать в свои модели чрезвычайно дешевое рефинансирование текущих долговых обязательств, что увеличивает возможности наращивания объема корпоративного долга, потенциально способствующего росту выручки»,— подчеркивает он.

Яна Войцеховская


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