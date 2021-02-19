Долгоземельные проекты

Минпромторг предложил сдвинуть предельный срок выхода редкоземельных проектов на полную мощность с 2025 на 2030 год. Это позволит им претендовать на господдержку в виде субсидирования процентной ставки, которой сейчас они воспользоваться не могут, поскольку не могут уложиться в срок. Как следует из проекта постановления, поддержку смогут получить проекты освоения участков Томторского, Тырныаузского и Туганского месторождений. Эксперты считают, что с учетом ожидаемого роста ключевой ставки ЦБ в будущем возможность компенсации процентных ставок будет довольно значимой мерой поддержки.

Для того чтобы открыть компаниям доступ к компенсации процентных ставок по кредитам на проекты в сфере производства редкоземельных металлов (РЗМ), Минпромторг предлагает сдвинуть предельный срок выхода производства на полную мощность с 2025 на 2030 год, следует из проекта постановления, опубликованного на regulation.gov.ru.

В пояснительной записке к нему говорится, что проекты освоения месторождений РЗМ характеризуются длительными сроками реализации, сложностью технологического процесса и высокой капиталоемкостью.

Российские организации не подают заявки на участие в отборе в связи с невозможностью уложиться в срок до 2025 года, поясняет Минпромторг, что решается предлагаемым сдвигом срока на пять лет.

Воспользоваться господдержкой, отмечается в законопроекте, смогут проекты освоения участка Буранный Томторского месторождения в Якутии, Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарской Республике и Южно-Александровского и Кусковско-Ширяевского участков Туганского месторождения в Томской области. На субсидии для редкоземельных проектов в бюджете заложены:

874 млн руб. на 2021 год,

479,5 млн руб. на 2022 год,

481 млн руб. на 2023 год.

С учетом пролонгации сроков реализации проектов до 2030 года дополнительные расходы бюджета составят 500 млн руб. ежегодно на период с 2024 года по 2030 год, ожидают в Минпромторге.

Реализацией Томторского месторождения с инвестициями 53 млрд руб. занимается группа ИСТ Александра Несиса и Polymetal. Ресурсы месторождения по JORC на 31 декабря 2019 года составляют 13,2 млн тонн руды для добычи открытым способом с содержанием 5,9% оксидов ниобия и 15% редкоземельных оксидов. Добычу руды на Томторе планировалось начать в 2025 году. Как пояснял 4 декабря 2020 года в интервью “Ъ” вице-президент ИСТ Николай Добринов, для проекта в силу его высокой капиталоемкости критически важна стоимость заемных средств, которая должна быть сопоставима со стоимостью денег у конкурентов, прежде всего китайских. «Минпромторг и Минфин, понимая это, поддержали нашу заявку о субсидировании процентной ставки банковских кредитов»,— говорил он, но отмечал, что пока компания не может воспользоваться этой мерой поддержки. Глава Polymetal Виталий Несис говорил 29 января Reuters, что Томторский проект из-за пандемии отстает от графика на шесть-девять месяцев.

Алексей Беспрозванных, заместитель главы Минпромторга, в интервью Reuters о рынке редкоземельных металлов, 12 августа 2020 года Конечно, основной лидер — это Китай. А наша цель — стать как минимум вторыми после них до 2030 года.

Тырнаузское месторождение является одним из самых крупнейших в мире по вольфрамо-молибденовым рудам (40% российских запасов вольфрама и более 10% разведанных запасов молибдена). После истощения самых богатых руд и разрушения ГОКа в 2000-х годах работа на месторождении приостановилась, но в 2016 году по поручению Владимира Путина было принято решение о ее возобновлении. Проектом занимается «Ростех». Он же вместе с британским фондом Izurium Capital является инвестором проекта разработки Туганского циркон-рутил-ильменитового месторождения. По данным «Интерфакса», инвесторы намерены вложить в строительство ГОКа 9 млрд руб. Балансовые запасы, утвержденные ГКЗ, составляют порядка 216 млн тонн рудных песков. “Ъ” направил запрос в «Ростех».

По мнению Максима Худалова из АКРА, у «Ростеха» достаточно как собственных компетенций, так и возможностей привлекать крупных недропользователей для реализации стратегически значимых проектов.

«Отсутствие собственной качественной базы РЗМ представляет собой существенную стратегическую уязвимость нашей страны, поэтому расширение срока действия льгот для них — это разумная мера,— говорит он.— С учетом ожидаемого роста ключевой ставки ЦБ в будущем возможность компенсации процентных ставок будет довольно значимой мерой поддержки». Срок до 2030 года эксперт считает достижимым при условии рационального использования ресурсов госкорпорации и мер поддержки.

Евгений Зайнуллин