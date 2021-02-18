Директор ульяновского музея получил условный срок за взятку

Ленинский районный суд Ульяновска приговорил директора (теперь уже бывшему) Ульяновского областного художественного музея (ОГБУК) Сергея Жданова к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере 3,8 млн руб. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Также суд лишил его на три года права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

По версии следствия (дело вело СУ СКР по Ульяновской области), в 2016–2017 годах Сергей Жданов получил частями от местного предпринимателя Владислава Зотова взятку в размере 544 тыс. руб. за заключение договоров с художественным музеем на выполнение работ и оказание услуг. Как звучит в обвинительном заключении, Сергей Жданов договорился с Владиславом Зотовым, владельцем и руководителем компаний «Легион», «Маэстро» и «Фокс-групп» (зрелищно-развлекательная деятельность, все ликвидированы) о том, что будет сообщать ему цену, которую нужно указать в коммерческом предложении, чтобы она была ниже, чем у других юрлиц, намеренных также заключить контракт. За это Вячеслав Зотов в мае 2016 года перечислил на банковскую карту Сергея Жданова 100 тыс. руб., в июне 2017 года передал лично 200 тыс. руб., в августе 2017 года перечислил 44 тыс. руб. а в сентябре 2017 года передал лично еще 200 тыс. руб.

Сам Владислав Зотов был освобожден от уголовной ответственности в связи с его добровольным признанием в преступлении и активным сотрудничеством со следствием.

Сергей Жданов вину не признал. Адвокат экс-директора музея Владимир Мулунов утверждает, что «Жданов невиновен, а в суде было представлено всего лишь одно доказательство — это показания Зотова, которые по своей сути являются оговором». Адвокат считает, что Владислав Зотов пошел на сделку со следствием в связи с тем, что «давно уже был у них на крючке», поскольку ранее, в 2018 году, уже был осужден за мошенничество.

Обвинение требовало наказания в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 5,4 млн руб.

Адвокаты, продолжая настаивать на полной невиновности экс-директора музея, заявили, что приговор будет обжалован. «Учитывая, что обвинение требовало жесткого наказания, рассматривается вопрос о принесении апелляционного представления на чрезмерно мягкий приговор»,— ответили “Ъ” в прокуратуре.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Волга” «В музее нашли взятку».

Сергей Титов, Ульяновск