В Ярославле автобус и иномарка сбили двух женщин на пешеходном переходе

Сегодня, 18 февраля в Ярославле произошло два ДТП, в результате которых пострадали два пешехода, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Первое дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 8:20 на улице Гагарина. По предварительной информации, 40-летний мужчина, управляя легковым автомобилем koda Octavia произвел наезд на 18-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка с полученными травмами госпитализирована.

Второе ДТП произошло около 8.40 на проспекте Ленина. По предварительной информации, 51-летний мужчина, управляя автобусом «ЛИАЗ», при повороте произвел наезд на 39-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП, женщина получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дарья Сабаева