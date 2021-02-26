Louis Vuitton Homme

Расшитые игрушечными зверями джемперы и сумки раскуплены заранее — такие кунштюки всегда пользуются успехом. А в этом году любая игра, способная вызвать улыбку и поднять настроение, вызывает особенно благодарный отклик.

Идея нынешней коллекции Louis Vuitton связана, разумеется, со всемирным локдауном и начиналась с фильма «Zoooom With Friends», в котором мультяшные звери работы Реджи Ноу безбилетниками пробирались на баржу с контейнерами LV. Как выяснилось, прибыла баржа сначала в Шанхай, а потом в Токио, где состоялись показы, без участия креативного директора мужских коллекций Вёрджила Абло. Идея очевидна — игрушечные звери олицетворяют всеобщее желание свободы. Ну и конечно, они милы. В большинстве случаев эти мартышки, фламинго и скорпионы съемные, а под ними почти классическая по нынешним временам одежда, правда, очень цветная и яркая, вдохновленная растафарианством и лондонской поп-культурой 1970-х. Пронзительно-синие и красные костюмы строгой жесткой формы, комбинезоны и плащи с жесткими брутальными плечами, килты исключительно поверх более привычных в мужском гардеробе брюк. Черно-белая клетка — это очень удачное преображение классической для Louis Vuitton клетки «дамьер», а в неправильные узоры в духе оп-арта эта клетка преображается с большим остроумием. И да, конечно же, при создании этой коллекции бережливо использованы вещи из прежних коллекций Louis Vuitton и переработанные материалы — с перепроизводством так или иначе сейчас борются все.

Марина Прохорова