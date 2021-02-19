На поле для гольфа вызрели сроки

В Краснодаре завершается судебный процесс по уголовному делу бывшего первого заместителя гендиректора ПАО «Крайинвестбанк» Василия Попандопуло и директора ООО «Южный полюс» Дениса Попереко. Обвинение полагает, что подсудимые организовали незаконные сделки с принадлежавшей Краснодару землей в пойме реки Кубань, в результате чего муниципалитет утратил права на участок, рыночная цена которого составляет 2,7 млрд руб. Прокурор в прениях попросил назначить Василию Попандопуло семь лет, а Денису Попереко шесть лет колонии общего режима. Сторона защиты выступит на следующей неделе.



В Ленинском суде Краснодара начались прения по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя гендиректора ПАО «Крайинвестбанк» (КИБ) Василия Попандопуло и директора ООО «Южный полюс» Дениса Попереко, сообщили “Ъ-Юг” в суде. Государственный обвинитель попросил признать обоих подсудимых виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и предложил назначить господину Попандопуло наказание в виде семи лет лишения свободы, господину Попереко — в виде шести лет, обоим — с отбыванием в колонии общего режима. Защита подсудимых выступит в прениях на следующей неделе.

Василий Попандопуло в течение двух с половиной лет находится под домашним арестом. Денис Попереко провел несколько месяцев в СИЗО, затем также был под домашним арестом, сейчас находится на свободе, за него внесен залог.

По версии обвинения, подсудимые Попандопуло и Попереко организовали незаконную серию сделок, в результате чего муниципалитет Краснодара в 2015 году утратил права на участок площадью 190 га на острове в пойме реки Кубань.

Первоначально территория вблизи парка «Солнечный остров» была арендована компанией «Кубанская нива» для создания гольф-клуба, на участке был построен склад для спортивного инвентаря. После этого правопреемники «Кубанской нивы» обратились в мэрию Краснодара и на льготных условиях выкупили территорию, необходимую для эксплуатации здания (без торгов и по цене 211 млн руб. при рыночной оценке актива 2,7 млрд руб.). Участок в течение короткого времени несколько раз сменил владельцев, в конце концов земля перешла в собственность ПАО «Крайинвестбанк», принадлежащего администрации края.

Впоследствии КИБ продал участок группе стройкомпаний за 7 млрд руб. под жилищное строительство.

Вскоре после этого прокуратура края инициировала возврат земли городу, а по фактам сомнительных сделок было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия и суда были допрошены топ-менеджеры Крайинвестбанка и должностные лица крайадминистрации, которые сообщили, что «Кубанская нива» и другие покупатели земли были номинальными участниками сделок, полностью находясь под контролем руководства КИБ.

Приобретение земли банком было санкционировано его собственником — администрацией края, и имело целью замещение проблемных активов ликвидными. В 2013 году у банка сформировалась проблемная задолженность на 6 млрд руб., что могло стать причиной отзыва лицензии, поэтому учредители и руководство кредитного учреждения решили принять на баланс дорогостоящее имущество — участок с целью его перепродажи.

Обвинение считает, что Василий Попандопуло и Денис Попереко, которые организовали выкуп, ввели муниципалитет в заблуждение: по мнению обвинения, склад на участке является временной сборно-разборной конструкцией, а не капитальным строением, в связи с чем у арендатора не могло возникнуть право на льготный выкуп земли.

Василий Попандопуло и его защита настаивают на том, что строение было капитальным. «В ходе допроса в суде эксперт признал, что здание не может быть демонтировано целиком. Это подтверждает наш довод о том, что строение не является временным», — рассказал “Ъ-Юг” адвокат Александр Бурнаев. По словам защитника, специалисты мэрии выезжали на место, осматривали склад, представляли фотографии руководству профильных департаментов. «Тогдашний глава города Владимир Евланов, а также руководители департамента имущества и правового управления не высказали никаких замечаний по сделке.

В комплекте документов на выкуп следствие не обнаружило ни одного подложного документа», — отметил защитник.





Защита бывшего топ-менеджера не исключает, что сделка могла оформляться с какими-либо небольшими нарушениями. «Но Василий Попандопуло не имел к этому отношения. В качестве первого заместителя директора банка он действительно курировал сделку, но располагал лишь самой общей информацией о происходящем», — пояснил Александр Бурнаев.

Анна Перова, Краснодар