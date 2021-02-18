Завершено расследование дела экс-гендиректоров «Югории» о растрате 183 млн рублей

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывших генеральных директоров страховой компании «Югория» Владимира Волкова и Алексея Семенихина. По итогам расследования им вменяется хищение 183 млн руб. компании посредством заключения фиктивных договоров.

«По версии следствия, в период с апреля 2005 по январь 2012 года Волков и Семенихин, являясь поочередно генеральными директорами ОАО ''ГСК «Югория»", учрежденного правительством ХМАО — Югры, похитили путем заключения фиктивных договоров перестрахования денежные средства в размере 183 млн руб., причинив организации материальный ущерб в особо крупном размере»,— указано в сообщении на сайте СКР.

Ведомство отметило, что на имущество обвиняемых, соразмерное сумме ущерба, наложен арест. Дело направлено замглавы Генпрокуратуры для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Владимир Волков занимал пост гендиректора ГСК «Югория» с 2000 по 2010 год, Алексей Семенихин — с 2010 по 2012 год. Новое руководство компании инициировало аудиторские проверки в 2013 году. В 2015 году бывшим гендиректорам было предъявлено обвинение в растрате и злоупотреблении полномочиями. Позднее дело Алексея Семенихина о злоупотреблении полномочиями было выделено в отдельное производство. В ноябре 2015 года суд заочно приговорил его к девяти месяцам колонии-поселения.

О первоначальной версии следствия — в материале “Ъ” «Следствие задержало страховщика».