Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о проекте, в котором бренд решил принять участие.

Если раньше у люксовых компаний был выбор, быть или не быть социально и экологически активными, то теперь он лишь в том, какие проекты поддержать. Группа Prada активна во многих областях: и детское образование, и Мировой океан, и… Перечислять можно и дальше. Недавно она стала первой группой компаний в сегменте моды и роскоши, присоединившейся к проекту The Valuable 500.

The Valuable 500 — это инициатива по привлечению внимания бизнеса к интересам людей с ограниченными возможностями и улучшению ситуации с их трудоустройством. Проект очень просто и понятно сделан: приглашают вступать генеральных директоров частных компаний из любой страны мира, количество сотрудников в которых превышает 1000. Цель — 500 СЕО. На момент записи передачи их было уже 419. Как говорят организаторы, люди с ограниченными возможностями — это 1,3 млрд человек по всему миру, их интересы не должны игнорировать. К участию призывают глав компаний, которые только начинают свою инклюзивную программу, и тех, кто хочет эту программу улучшить.

Что касается Prada, то компания решила начать участие в проекте с обязательства нанять людей, страдающих синдромом Дауна, в свою итальянскую розничную сеть.