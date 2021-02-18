Свердловские власти компенсируют малоимущим уральцам около 2,5 млрд рублей за оплату ЖКХ

Власти Свердловской области направят около 2,5 млрд руб. на компенсацию затрат жителей региона по платежам за услуги ЖКХ. Об этом сообщили в областном департаменте информационном политики.

Сегодня правительство Свердловской области установило новые стандарты стоимости услуг ЖКХ на 2021 год. «По сравнению с прошлым годом, рост стандартов на территориях муниципалитетов составит 1-3%. Это позволит увеличить размер субсидий на оплату услуг ЖКХ для социально незащищенных граждан на 2,43 млрд руб.»,— подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.

Областной стандарт необходим для расчета субсидий по оплате за коммуналку для тех уральцев, чьи затраты на эти услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Размер областного стандарта зависит от тарифов и нормативов, используемых в муниципалитетах при начислении платы на ЖКУ и величины минимального взноса на капремонт.

По данным министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, для жителей региона со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума доля расходов на ЖКХ составляет 12%, для иных потребителей — 22%. «Если начисления превышают указанные показатели, компенсацию оставшейся суммы уральцы смогут получить из областного бюджета. Для этого им достаточно обратиться в местные органы соцзащиты»,— добавил он.