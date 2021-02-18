За счет штрафов за нарушение ПДД бюджет края пополнился более чем на 1 млрд рублей

В прошлом году на территории Пермского края за нарушение правил дорожного движения было выписано штрафов на сумму около 1,2 млрд руб. Об этом рассказал начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов, выступая с отчетом о деятельности главка перед депутатами законодательного собрания. По его словам, более 1 млрд руб. взыскано в бюджет Прикамья. Господин Щеглов отметил также, что количество ДТП в регионе снизилось на 19% — до 2407 происшествий. В них погибли 244 человека, что на 14,4% меньше, чем в 2019 году.