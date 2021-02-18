21,01 триллиона рублей составили сборы Федеральной налоговой службы (ФНС) в консолидированный бюджет РФ в 2020 году. Об этом вчера на заседании коллегии ведомства сообщил его глава Даниил Егоров. Эта сумма на 7,6% меньше показателя 2019 года в 22,74 трлн руб. В федеральный бюджет поступило 10,98 трлн руб. (минус 12,9%), в бюджеты регионов — 10,03 трлн руб. (минус 0,9%). ФНС отмечает, что без учета НДПИ, сборы которого привязаны к упавшей в прошлом году цене нефти, поступления в консолидированный бюджет составили 17,2 трлн руб.— и это уже не падение, а рост (на 2,6%) по сравнению с 2019 годом. В службе отмечают, что такой результат достигнут в том числе за счет эффективности налогового администрирования.