Бывший полицейский следователь расплатился за вещдоки Полковник получил восемь лет и лишился звания за хищение более 50 млн рублей

К восьми годам колонии общего режима приговорил Тверской райсуд Москвы бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько. Он признан виновным в хищении 52,4 млн руб., которые были изъяты в рамках расследуемого им уголовного дела и исчезли из его служебного сейфа. Суд также оштрафовал господина Ходько, лишил его звания полковника и частично удовлетворил иск потерпевшего. Сам бывший офицер присвоение вещественных доказательств отрицает и намерен обжаловать вынесенный приговор.

Судья Тверского райсуда Москвы Анатолий Беляков счел полностью доказанной вину подсудимого — бывшего старшего следователя по особо важным делам 3-го отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Антона Ходько и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. (именно на таком сроке настаивал в ходе прений и гособвинитель). Кроме того, суд лишил господина Ходько специального звания «полковник юстиции» и запретил ему после освобождения в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как следует из приговора, офицер признан виновным в инкриминированном ему присвоении в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь в материалах дела шла о событиях 2016 года, когда в производстве полковника Ходько находилось уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бизнесменов Вахи Арцыгова, Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева, похитивших более 1 млрд руб. при строительстве объектов Минобороны. Отметим, что на данный момент все они уже осуждены.

В ходе обыска в индивидуальных банковских сейфах в отделении Райффайзенбанка на Волгоградском проспекте у родственников обвиняемого Караханова было обнаружено $740,1 тыс., €59,5 тыс. и 1,5 млн руб. В двух картонных коробках деньги доставили в кабинет следователя Ходько в следственном департаменте (Газетный переулок, 4), и он поместил их в сейф.

В дальнейшем, как говорится в деле, полковник Ходько по вещдокам «процессуального решения не принимал и в установленном порядке их не сдал». Следствие пришло к выводу, с которым согласился и суд, что офицер еще до изъятия уголовного дела из его производства и передачи другому следователю, «действуя в корыстных целях, присвоил изъятые деньги в иностранной валюте и рублях» на общую сумму 52,4 млн руб.

Отметим, что суд частично удовлетворил гражданский иск брата осужденного Караханова, который был признан потерпевшим по делу полковника: с господина Ходько в счет возмещения причиненного материального ущерба взыскано чуть более 21 млн руб.

Через некоторое время после этого Антон Ходько уволился из полиции, где проработал более 20 лет, став пенсионером МВД.

Проведя расследование по факту исчезновения денег, Следственный комитет России (СКР) решил, что похитил их именно полковник Ходько. Там утверждают, что отработали все возможные версии происшедшего и проверили на причастность к исчезновению денег всех подозреваемых коллег следователя Ходько. В частности, всем им провели психофизиологические исследования с использованием полиграфа, «результаты которых в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу подтвердили их непричастность к хищению денежных средств». Вместе с тем в СКР утверждают, что неоднократно предлагалось пройти исследование на полиграфе и господину Ходько, но тот, ссылаясь на недомогание, отказывался.

Еще одним аргументом следствия, который суд принял в качестве доказательства виновности бывшего следователя, стало то обстоятельство, что ключи от сейфа с деньгами имелись только в единственном экземпляре и находились у самого Ходько. Проведенная экспертиза показала, что замки двери кабинета и сейфа взлому не подвергались.

Тем не менее ни во время расследования, ни в ходе судебного процесса, который длился почти полтора года, Антон Ходько своей вины так и не признал. По его словам, вещдоки из собственного сейфа он не брал, а в материалах, которые исследовал суд, нет никаких доказательств обратного.

Аналогичной точки зрения придерживается и адвокат осужденного Надежда Савельева. «Я сама бывший следователь и не вижу в деле никаких доказательств виновности моего подзащитного. Единственное, чем апеллировала сторона обвинения, это то, что похищенные деньги были переданы Антону Ходько. Между тем мы уверены, что сейф вскрывался в его отсутствие, когда он ушел в отпуск. И взламывать его нужды не было — ключ хранился в тумбочке стола в кабинете Антона Ходько. Приговор мы обязательно обжалуем»,— заявила “Ъ” адвокат Савельева.

Олег Рубникович