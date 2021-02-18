X5 множит продукты

Как стало известно “Ъ”, X5 Retail Group намерена создать отдельную организацию (без банковской лицензии) для обеспечения различными финансовыми продуктами клиентов ритейловой группы. При этом родственный X5 Альфа-банк будет сотрудничать с новым финансовым проектом, в случае необходимости предоставляя свою банковскую лицензию, но останется лишь его партнером. Руководить новой финансовой структурой уже пригласили куратора платежного бизнеса Сбербанка Кирилла Дмитриева.

Как стало известно “Ъ”, директор дивизиона «Платежи и переводы» Кирилл Дмитриев в ближайшем будущем покинет Сбербанк, чтобы возглавить новый финансовый проект X5 Retail Group. В Сбербанке увольнение топ-менеджера отрицают: «Директор дивизиона "Платежи и переводы" Кирилл Дмитриев продолжает карьеру в Сбербанке». В X5 Retail Group “Ъ” сообщили, что Кирилл Дмитриев присоединится к команде Х5 в рамках работы над проектом по созданию финансовых сервисов, предусмотренных в стратегии-2023. «Дополнительных деталей на этом этапе не раскрываем»,— добавил представитель группы.

По словам источников “Ъ”, знакомых с планами группы, господин Дмитриев будет руководить отдельным юрлицом — финансовой организацией без банковской лицензии, которая будет предоставлять различные финансовые продукты клиентам Х5. «Это будут не только привычные карты лояльности, а целый набор продуктов, включая кредитные,— говорит один из собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией.— При этом в случае необходимости будет использоваться банковская лицензия Альфа-банка, но смешения брендов не будет». По словам другого собеседника “Ъ”, принципиальная позиция совладельца и председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» — не увеличивать число банковских лицензий в группе.

X5 Retail и Альфа-банк связаны через владельцев. В частности, 47,86% акций X5 Retail Group — крупнейший пакет — принадлежит люксембургской CTF Holdings, которая, в свою очередь, входит в консорциум «Альфа-групп». Альфа-банк в России принадлежит ABH Holdings SA, которая также входит в «Альфа-групп».

Реализация финансовых продуктов по методу white label является достаточно распространенной международной практикой, отмечает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании «Делойт» в СНГ Максим Налютин. «Она позволяет для финансовой организации расширить свой бизнес за счет аудитории клиентов, лояльных к другому бизнесу, а ритейлеру нарастить доход за счет дополнительных продуктов»,— говорит он. По его словам, данные, накопленные ритейлером в рамках программ лояльности, позволяют очень хорошо прогнозировать профиль клиента и его можно эффективно использовать при оценке рисков или проведении рекламных кампаний. «Такая модель однозначно жизнеспособна и перспективна. Магазины X5, где люди приобретают товары, уже имеют определенный кредит доверия»,— говорит управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.

Решение выдавать продукты с баланса Альфа-банка также выглядит разумно, так как новая финорганизация сэкономит деньги и время на открытие банка или НКО (это десятки месяцев времени и несколько миллиардов в рублях), указывает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталья Ракова. «В таком случае инвестиции в создание финорганизации могут быть в пределах $30–40 млн,— продолжает она.— Примеры подобных организаций часто встречаются в США и Западной Европе, где концепции open banking и white label для финансовых продуктов получают все большее распространение».

По мнению вице-президента Moody’s Ольги Ульяновой, желание X5 Retail начать предоставлять финансовые услуги — логичная история. «Тенденция к сращиванию финансовых и нефинансовых сервисов наблюдается уже давно. Будь то движение банка к нефинансовому сектору или в обратном направлении. Идея построения экосистем захлестнула все сегменты рынка, а основная ее концепция как раз и заключается в сращивании финансовых и нефинансовых услуг и продуктов»,— говорит она. Например, отмечает эксперт, это заметно и по траектории развития китайского техногиганта Alibaba. Подобные компании уже не могут обойти стороной «финансовую кухню в той или иной форме».

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова, Полина Трифонова