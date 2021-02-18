В Сочи оживляют Конституционный комитет

В Сочи во вторник завершился 15-й раунд переговоров в «астанинском формате» по урегулированию ситуации в Сирии. При этом, пока там без особой надежды на успех обсуждалось политическое будущее республики, Москве неожиданно пришлось стать посредником между Дамаском и израильтянами и оказать помощь в решении гуманитарных вопросов.

В итоговом заявлении представителей России, Ирана и Турции по итогам сочинских переговоров содержится 17 пунктов, большая часть из которых посвящена застопорившейся работе Конституционного комитета. Три страны пообещали оказывать поддержку работе комитета «путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами», а также со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, который также присутствовал в Сочи, откуда направился на переговоры в Москву с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и затем полетит в Дамаск. В ближайшие дни ему предстоит определиться — стоит ли созывать шестую встречу редакционной группы комитета, которая должна заниматься разработкой конституции. Чтобы заседание состоялось, нужны гарантии, что Дамаск будет готов приступить к реальной работе над текстом конституции, а не сводить встречи к полемике по общим вопросам.

В кулуарах переговоров в Сочи активно обсуждалась идея, продвигаемая, очевидно, Дамаском и Тегераном, что подвижки в работе Конституционного комитета могут произойти только после проведения намеченных на лето этого года президентских выборов в Сирии.

Видимо, Дамаск хочет прикрыться «народным одобрением» своего курса и получить гарантии политической стабильности на ближайшую перспективу. «Мы не приемлем выборы без согласования конституции, а также идею о том, что после этого может что-то измениться»,— заявил на итоговой пресс-конференции официальный представитель оппозиции на астанинских переговорах Айман аль-Асими. Эту точку зрения полностью поддерживает Запад.

Делегация оппозиции подчеркивает, что только политическое решение прекратит страдания сирийского народа, в том числе приведет к снятию санкций, то есть возлагает вину за экономические проблемы в стране и гуманитарный кризис на Дамаск. Сирийское правительство, напротив, обвиняет в этом западные санкции. По мнению спецпредставителя президента РФ Александра Лаврентьева, переговорам вокруг политического урегулирования не помешало бы создание «теплой, конструктивной атмосферы». «Встречные шаги со стороны США по снижению санкционного режима могут стимулировать Дамаск также к встречным шагам на политическом направлении, в том числе по конституционной реформе»,— сказал он, отвечая на вопрос “Ъ”. При этом господин Лаврентьев добавил, что сейчас речь не об уступках со стороны сирийского правительства, а о том, чтобы приступить к разработке конституции. Последнего Дамаск как раз и избегает. Оппозиция вместе с ООН надеется, что Москва сможет убедить сирийские власти начать конструктивный разговор.

Основные надежды все же возлагаются на диалог по Сирии между Россией и США. С этой идеей не раз выступал господин Педерсен. «Мы видели хорошее сотрудничество между ними, поэтому да, я на это надеюсь»,— сказал он в Сочи журналистам. Москва не возражает.

«Мы надеемся на заинтересованный и конструктивный разговор в дальнейшем, если будет проявлена готовность с их стороны»,— сказал Александр Лаврентьев про диалог с Вашингтоном.

Так что придется подождать — или когда США определятся, или когда в Сирии пройдут выборы. Хотя Москва все же не перестает верить, что к маю-июню, когда предварительно планируется очередная встреча в «астанинском формате», все же будут какие-нибудь подвижки в политическом урегулировании. Россия искренне готова работать на этом направлении, в том числе активизировать контакты с оппозицией, в разговорах с которой господин Лаврентьев услышал готовность к компромиссам. О компромиссах со стороны Дамаска спецпредставитель президента ничего не сказал. Но, похоже, кроме России мало кто верит в успех. Заявления сторон конфликта — Дамаска и оппозиции — по-прежнему звучат враждебно друг к другу. Нет никаких подвижек и в решении вопроса с обменом пленными.

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на XV Международной встрече по Сирии в «астанинском формате» Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При этом у переговоров в Сочи оказался неожиданный фон. Пока Россия, Турция и Иран согласовывали итоговый документ, в который традиционно вошел пункт об осуждении «военных нападений Израиля в Сирии», российским дипломатам пришлось стать посредниками в переговорах между Дамаском и израильтянами. Накануне израильские СМИ сообщили, что Израиль обратился к России, чтобы она оказала содействие в «гуманитарном вопросе». До этого между политиками двух стран состоялась целая серия контактов: на уровне президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министров иностранных дел и обороны. В среду в СМИ также появилась информация о визите в Москву главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен Шабата и Ярона Блюма — сотрудника канцелярии премьер-министра, ответственного за освобождение удерживаемых израильтян. Несколько источников подтвердили “Ъ”, что идут переговоры по «деликатной теме». Одновременно с этим сирийское государственное агентство SANA сообщило со ссылкой на свой источник, что при посредничестве России проводится операция по освобождению из израильской тюрьмы двух жителей оккупируемых Израилем Голанских высот арабского происхождения в обмен на гражданку Израиля, которая случайно оказалась на территории Сирии в районе Кунейтры и была задержана службами безопасности. Правда, по некоторым данным, один из заключенных отказался участвовать в сделке по обмену и вернулся в тюрьму.

Александр Лаврентьев на вопрос “Ъ” о российско-израильских консультациях ответил, что не знает деталей — в частности, обсуждается ли там вопрос об ударах Израиля по Сирии. «Но их (консультации.— “Ъ”) можно только приветствовать, потому что в ходе них возможно достижение договоренностей если не о прекращении ударов, то по крайней мере их предупреждению с точки зрения человеческих жертв»,— сказал он. Господин Лаврентьев также добавил: «Удары надо прекратить. Они контрпродуктивны, и надеемся, что израильская сторона услышит нашу озабоченность эскалацией ситуации на территории Сирии. Рано или поздно чаша терпения сирийского правительства может быть переполнена, и последует ответный удар. Этого никто не хочет».

Марианна Беленькая