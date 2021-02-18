Зона вне действия сети

Руководители тюрем и колоний смогут требовать от операторов связи блокировать номера заключенных. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении. По замыслу авторов инициатива направлена против мошеннических колл-центров в тюрьмах. Но инициатива запоздала: большинство таких «колл-центров» уже переехали на волю, указывают эксперты.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет руководителям уголовно-исправительных учреждений (тюрем, СИЗО и колоний) требовать от сотовых операторов отключения от обслуживания телефонных номеров заключенных. Проект был внесен в Госдуму группой депутатов от фракции «Единая Россия» 9 января. Действующее законодательство запрещает заключенным иметь средства сотовой связи, но мобильные телефоны в тюрьмах все же есть, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Следующим шагом станет введение уголовной ответственности за повторный пронос телефонов в исправительные учреждения, заявил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в официальном Telegram-канале комитета.

Штраф в 3–5 тыс. руб., который предусмотрен законом, по мнению господина Хинштейна, не соответствует общественной угрозе от подобного деяния.

Проблема беспокоит власти уже несколько лет, но активные действия по ее устранению начались только в 2020 году. В частности, Федеральная служба исполнения наказаний запросила у властей 3 млрд руб. на оснащение всех исправительных учреждений средствами для глушения мобильной связи, сообщал “Ъ” 1 октября 2020 года. Ведомство аргументировало это тем, что в тюрьмах работают подпольные мошеннические колл-центры: заключенные обзванивают жертв, представляются сотрудниками банков и обманом заставляют их перевести деньги на нужные им счета. Только в 2020 году из-за телефонных мошенников россияне потеряли 150 млрд руб., рассказывал “Ъ” 24 декабря со ссылкой на данные BrandMonitor.

Борьбе с тюремными «колл-центрами» новый закон может не слишком помочь, считают эксперты. По замыслу законодателей руководитель исправительного учреждения должен обойти всех заключенных и переписать номера их мобильников для последующей блокировки, говорит советник гендиректора Национальной инжиниринговой корпорации Игорь Бедеров. Но тюремные «колл-центры» работают через IP-телефонию, а значит, блокировать в тюрьмах попросту нечего: IP-телефония предполагает проведение в камеры проводного высокоскоростного интернета, желательно на оптоволокне, поясняет он.

«Трудно поверить, что никто не заметил, как в тюрьму тянут кабель, а также не удивился счетам за интернет»,— говорит господин Бедеров.

Кроме того, сейчас если «колл-центры» в исправительных учреждениях еще и существуют, то их число не сопоставимо с числом аналогичных заведений на воле, отмечают в Group-IB: «Совершить 15 млн звонков за прошлый год из зоны было физически невозможно». И этой ситуации способствовал как раз рост сервисов IP-телефонии для подмены номера, добавляют в компании. Кроме того, для мошенников платить за аренду офиса и наем работников выгоднее, чем подкупать сотрудников исправительного учреждения, считают в Group-IB.

Новый закон чреват злоупотреблениями, считает исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. «Ничто не помешает руководителям тюрем блокировать любые неугодные номера, например, по чьей-либо просьбе»,— рассуждает он. Закон, по мнению господина Климарева, переносит ответственность на операторов связи: его реализация обернется затратами на создание дополнительного интерфейса и убытками из-за отключения платящих абонентов. В МТС и Tele2 отказались от комментариев, «Вымпелком» и «МегаФон» не ответили на запрос.

Юлия Степанова, Никита Королев