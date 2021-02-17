Умер создатель дефибриллятора Бернард Лаун

Американский кардиолог, изобретатель дефибриллятора и лауреат Нобелевской премии мира (1985) Бернард Лаун умер в возрасте 99 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на его внучку. Он скончался у себя дома в Честнат Хилл в штате Массачусетс. Последнее время медик страдал от осложнений в виде застойной сердечной недостаточности и болел пневмонией.

В 1962 году Бернард Лаун создал первый дефибриллятор, который позволил восстанавливать нормальный ритм сердцебиения. На тот момент в США считалось, что около 40% случаев сердечных приступов с летальным исходом из полумиллиона ежегодно были связаны с нарушением ритма сердца. Благодаря этому изобретению были разработаны новые техники реанимации, созданы современные кардиостимуляторы.

Бернард Лаун также известен своей антивоенной деятельностью. В 1980 году он вместе с советским кардиологом Евгением Чазовым основал движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Оно выступало против ядерных испытаний и гонки вооружений. Впоследствии работа этого движения была отмечена Нобелевской премией мира. Во время награждения Нобелевский комитет заявил, что эта организация «оказала значительную услугу человечеству, распространяя авторитетную информацию и повышая осведомленность общества о катастрофических последствиях ядерной войны».