Матвиенко сообщила, что у нее пенсия 25 тыс., а не 450 тыс. рублей

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что ее пенсия составляет 25 тыс. руб. Информацию о ежемесячной пенсии в 450 тыс. руб. она назвала фейком.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов»,— сказала она журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению 71-летнего спикера, подобные фейки необходимо опровергать. «Я, например, из интернета узнала, и все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию 450 тыс. Во-первых, моя декларация открыта. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию 25 тыс.»,— уточнила она.

Согласно последней декларации о доходах, в 2019 году госпожа Матвиенко заработала 16,7 млн руб. против 15,2 млн руб. годом ранее. В ее собственности находятся дачный участок площадью 3,6 тыс. кв.м, дачный склон (2,77 тыс. кв.м), дача (729 кв.м), хозблок (255 кв.м), квартира (290 кв.м), машино-место, три нежилых здания общей площадью около 760 кв.м, объект незавершенного строительства (250 кв.м).

О декларациях о доходах сенаторов — в материале “Ъ” «"Урал", баня и полквартиры в Испании».