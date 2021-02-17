Госдума одобрила в первом чтении законопроект о налогообложении криптовалют

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит в Налоговый кодекс норму об обязательном декларировании цифровой валюты. Также предлагается признать криптовалюту имуществом и ввести штрафы для налогоплательщиков, которые не включили в налоговую базу прибыль или доходы от операций с цифровой валютой. Законопроект в Госдуму внесло правительство.

Законопроект предполагает:

обязательное декларирование операций с цифровой валютой на сумму более 600 тыс. руб. в год;

право ФНС требовать у банков выписки по счетам физлиц, операции на счетах которых связаны с переводом цифровой валюты и имеют признаки возможного нарушения налогового законодательства;

штраф за непредставление данных об операциях и остатках цифровой валюты или подачу недостоверных сведений (штраф составит 10% наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте);

штраф 50 тыс. руб. за непредставление в срок сведений о получении права распоряжаться цифровой валютой;

штраф за неуплату или неполную уплату налога из-за невключения в налоговую базу прибыли от операций с криптовалютой (штраф составит 40% суммы неуплаченного налога).

В пояснительной записке отмечено, что криптовалюта часто используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования противоправной деятельности.