Шай Гутман: «В Украине бразильское джиу-джитсу является первым по популярности среди неолимпийских видов спорта»

Организация бразильского джиу-джитсу TMS — идеальный пример того, как можно обратить любимое хобби в дело жизни. Начиная с локальных соревнований в Украине и Израиле, за два года этот промоушен получил статус международного и реализовал семь уникальных проектов.



Свой путь Лига TMS начала с ключевой встречи нынешних президента организации Шая Гутман и вице-президента Сергея Погосян. Будучи друзьями детства, они встретились спустя 30 лет и нашли общий для себя интерес — бразильское джиу-джитсу. С этого момента Сергей и Шай начали работать вместе, пригласив в команду в качестве спортивного директора Валентина Дидыка.

«Так вышло, что Шай уже проводил турниры в Израиле. Мы с Валентином изначально просто тренировались вместе, он является моим тренером. А затем также организовывали соревнования в Днепре. После той встречи мы поняли, что нужно объединить усилия и делать что-то более масштабное. Название „The Mission Submission“ придумал Шай. Оно отражает главное правило нашей организации, цель — досрочная победа», — поделился воспоминаниями вице-президент Сергей Погосян.

Правила организации гарантируют динамичность и непредсказуемый финал каждой схватки. Благодаря тому, что спортсмены всеми способами стараются провести болевой или удушающий приём, соревнования превращаются в увлекательное зрелище даже для неискушенного зрителя. Спортивный директор Валентин Дидык утверждает, что такой подход к соревнованиям интересен, в первую очередь, самим спортсменам. Но в рамках Лиги TMS проходят турниры и других форматов.

«Мы стараемся охватить всех представителей бразильского джиу-джитсу, чтобы каждый нашёл себе соревнования по душе. На открытых турнирах выступают взрослые и дети, демонстрируют своё мастерство и получают за это медали. За победу в абсолютной категории, где встречаются представители разных весовых дивизионов, мы вручаем ещё и денежные призы».

Для настоящих профессионалов и любителей этого боевого искусства Лига TMS проводит Гран-При и турниры в формате стенка на стенку, где встречаются представители двух команд. Президент Лиги Шай Гутман уверен, что подобные мероприятия позволяют спортсменам из разных стран обмениваться опытом.

«Главная проблема всех джитсеров в Украине — неимение возможности испытать себя в бою с более опытными соперниками и представителями других школ джиу-джитсу. Поэтому основная задача нашей организации — привлечение спортсменов из других стран. Мы проводим турниры Лиги TMS на лучших аренах и локациях, делаем качественные видео-трансляции, вручаем денежные призы. Закупили топовое оборудование и покрытие Zebra, имеем компетентную команду судей. Наши спортсмены ездят заграницу, пора уже и иностранным компетиторам приезжать в Украину. У нас для этого есть все условия».

Международный TMS Grand Prix, который состоялся 13 декабря прошлого года, стал доказательство того, что команда Лиги на правильном пути. Файткард турнира собрал 16 топовых джитсеров из 10 стран мира: США, Польши, Португалии, России, Израиля, Азербайджана, Киргизстана, Казахстана, Украины и Литвы. Данный чемпионат стал одним из самых громких спортивных событий 2020 года. Золото и серебро забрали американские джитсеры Итан Крелинстен и Матеус Луна, а бронзу — украинский коричневый пояс Роман Непота. Призовой фонд Гран-При составил 14 000 долларов. Помимо победителей, свой денежный приз забрал каждый, кто провёл сабмишен — болевой или удушающий приём.

Ещё одним ярким проектом стало уникальное спортивное шоу TMS Lions, вышедшее на YouTube канале Лиги во время карантина. Это первое шоу про бразильское джиу-джитсу в формате реалити, в рамках которого соревнуются две команды и остаётся один победитель. Вице-президент организации Сергей Погосян отметил, что зрители высоко оценили этот продукт и в 2021 году нас ждёт второй сезон TMS Lions.

Что касается других мероприятий, на этот год команда TMS готовит для фанатов бразильского джиу-джитсу восемь проектов, один из которых пока держат в секрете. Отметим, что впервые в Украине под эгидой Лиги состоится чемпионат Европы. Финальным событием сезона станет проект Wall to Wall, в рамках которого между собой будут соревноваться команды из четырёх стран.

В Украине бразильское джиу-джитсу является первым по популярности среди неолимпийских видов спорта. Семьдесят процентов занимающихся составляют дети, так как данное боевое искусство является ещё и наименее травмоопасным. Президент Лиги TMS Шай Гутман уверен, что бразильское джиу-джитсу — это отличный способ не только физического, но и социального развития страны.

«Я сразу разглядел в этом боевом искусстве нечто большее, чем просто физические упражнения. Это инструмент для дисциплины, самоорганизации, тренировок тела и духа. Мы намерены воспитывать здоровую нацию и сильных компетиторов, которые будут представлять Украину на мировой арене. Ведь спортивные достижения — это важная составляющая каждого государства».

Официальный Instagram-аккаунт лиги: https://www.instagram.com/tms_league/

На фото слева направо: Валентин, Шай, Сергей