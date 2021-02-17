Все пятнадцать трамваев от ООО «ПК „Транспортные системы“» поставлены в Пермь

Московское ООО «ПК „Транспортные системы“» выполнило обязательства по контракту и завершило поставку в Пермь новых трамвайных вагонов. «Все 15 „Львят“ в сборе,— написал в Instagram и. о. главы города Алексей Демкин.— Производитель выполнил свои обязательства раньше срока. 13 новых вагонов уже работают на линии, еще два поедут по пермским рельсам после приемки и обкатки».

Напомним, в начале декабря 2020 года администрация Перми заключила со столичным ООО «ПК „Транспортные системы“» контракт на поставку 15 новых односекционных трамваев. Компания предложила поставить технику по начальной цене контракта — 705 млн руб.

Ранее городские власти закупили девять трамваев производства «Транспортных систем». Поставка также была разделена на две части: в декабре 2019 года в Пермь прибыли два транспортных средства — трехсекционный трамвай «Лев» и односекционный «Львенок», еще семь «Львят» были поставлены в город в апреле прошлого года.