Жителя Екатеринбурга подозревают в мошенничествах в отношении жителей Удмуртии

Оперативники УУР МВД по Удмуртии задержали 31-летнего ранее судимого жителя Екатеринбруга, подозреваемого в серии мошенничеств с использованием сайта бесплатных объявлений, в том числе в отношении трех жителей республики. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба МВД региона.

Установлено, что подозреваемый размещал на сайте объявления о продаже автозапчастей по заниженным ценам. Желающим он предлагал совершить предоплату путем перевода денег на банковскую карту. Для убедительности он оправлял потерпевшим фотографию паспорта, скачанную из интернете. Получив деньги, подозреваемый скрывал с сайта объявление и менял сим-карту телефона. Сумма ущерба составила от 3,5 до 6 тыс. руб.