Саратовец умер после месяца лечения от COVID-19 в стационаре

Число жертв коронавируса в Саратовской области возросло до 612-ти. Такую информацию предоставило министерство здравоохранения региона.

За сутки подтверждена смерть от COVID -19 еще троих человек. Это 83-летняя женщина и мужчины 53 и 57 лет. У женщины имелись сердечная недостаточность, поливалентная анемия, хроническая цереброваскулярная болезнь, у 57-летнего мужчины - гипертрофическая кардиомиопатия, у 53-летнего - сахарный диабет, хронический панкреатит, тубулоинтерстициальный нефрит, ишемическую болезнь сердца. Он находился на лечении в стационаре 31 день, из них 28 – на ИВЛ.

Марина Ковалева