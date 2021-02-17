Mitsubishi показала новый кроссовер Outlander

Mitsubishi Outlander. Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander. Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander. Фото: Mitsubishi

Автомобиль получил полностью новый дизайн кузова, выполненный в фирменной стилистике Dynamic Shield. Кроссовер стал длиннее, шире и выше, а также отличается увеличенной колесной базой. В основу нового Outlander легла платформа CMF-C/D, которую использует последнее поколение кроссовера Nissan Rogue.

От модели Nissan также позаимствован 181-сильный 2,5-литровый бензиновый мотор, вариатор Jatco, система полного привода (будет доступен и переднеприводный вариант), сохранившая фирменное название S-AWC. При этом Mitsubishi создала систему Brake AYC, дозирующую тягу с помощью штатных тормозов, а кроме того новый Outlander получил систему выбора режимов движения (Eco, Normal, Tarmac, Gravel, Snow и Mud, только для полноприводных версий).

У нового Outlander полностью изменен интерьер. В базовом варианте для рынка США, в котором и была представлена новинка, автомобиль получит 3-рядную конфигурацию с 7-местным салоном. Для модели предложат 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, 10,8-дюймовый проекционный экран, мультимедиа с 9-дюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, акустику Bose, «полуавтопилот» MI-Pilot Assist, центральную подушку безопасности между передними сиденьями и другое оборудование.

В Северной Америке новый Mitsubishi Outlander появится в продаже уже в 2021 году. Сроки выхода новинки на российский рынок пока не названы. Напомним, для российского рынка Mitsubishi Outlander собирают в Калуге — автомобиль теперь уже прошлого поколения стоит от 1,7 млн руб.