В Татарстане осудили протащившего автоинспектора на капоте водителя

В Бугульме был осужден 23-летний водитель, который протащил автоинспектора на капоте своей машины. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

Сам инцидент произошел в октябре прошлого года на улице Герцена. Тогда автоинспектор потребовал от автомобилиста остановиться. Но тот проигнорировал его требования и совершил наезд на полицейского. При этом он протащил правоохранителя на капоте более 300 метров, а затем врезался в дерево и бросился бежать. Вскоре его задержали. Выяснилось, что у него не было водительских прав.

Суд назначил автомобилисту два года колонии общего режима. Также он должен будет выплатить полицейскому 200 тыс. руб. компенсации морального вреда.

"Ъ-Казань"