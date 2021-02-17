Банк «Нейва» снизил на 53 млн рублей стоимость продажи своего головного офиса

Здание головного офиса банка «Нейва» в Екатеринбурге, которое находится в продаже около года, упало в цене. Объект площадью 4,5 тыс. кв. м. в феврале 2020 года продавали за 413 млн руб. Сейчас, согласно данным на сайте N1.ru его стоимость составляет 360 млн руб.

Напомним, пятиэтажное здание на Чапаева, 3 принадлежит банку и числится на его балансе. Строили его специально под нужды банка в 2010 году. Как ранее объясняли в банке, сотрудники будут переезжать на арендованные площади меньшие по площади. От переезда на арендованные площади банк планировал экономить около 15-20 млн руб. в месяц.

«Местоположение здания банка пропитано историей России. Рядом Царский мост через реку Исеть, построенный в 1889-1890 годах по проекту архитектора С. С. Козлова. Отдельно стоящее здание построено в архитектурном стиле классицизма и прекрасно вписывается в исторический облик улицы Чапаева и прилегающих улиц», — указано в объявлении о продаже.