Городские власти приватизируют бывший детский лагерь и базу МУП «Полигон»

Городской департамент имущественных отношений выставил на торги имущественные комплексы бывшего детского лагеря «Салют» в микрорайоне Химики, 96 и бывшую базу МУП «Полигон» на ул. Волочаевской, 5. Оба объекта недвижимости расположены в Орджоникидзевском районе Перми. По данным аукционной документации, начальная цена бывшего детского лагеря «Салют» составляет 21 млн руб. База МУП «Полигон» выставлена на торги за 28,1 млн руб. Аукционы по лотам назначены на 10 марта.

В департаменте имущественных отношений «Ъ-Прикамье» пояснили, что городское имущество планируется приватизировать из-за отсутствия необходимости использования для муниципальных нужд. Согласно аукционной документации, ранее объекты недвижимости на торги не выставлялись.

В комплекс бывшего лагеря входят два спальных корпуса по 138 и 140 кв. м, здание бани (79 кв. м) с бассейном, площадь которого составляет 2,4 тыс. кв. м. Постройки расположены на земельных участках площадью 70,2 тыс. кв. м и 3,9 тыс. кв. м. Участки разрешено использовать под вспомогательные строения и инфраструктуру для отдыха, отдых и туризм граждан.

В состав бывшей базы МУП «Полигон» входят три здания – административный корпус (3 тыс. кв. м), ангар (488 кв. м) и проходная (21 кв. м), расположенные на участке 22,9 тыс. кв. м. Территорию можно использовать под объекты бытового обслуживания и общественно-делового значения.