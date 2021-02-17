Секретный экспорт из России снизился на 16% в 2020 году

Экспорт из России, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, составил $11,5 млрд в 2020 году, что на 16% меньше, чем годом ранее, передает РБК. Под этим кодом могут скрываться вооружения, военная техника летательные аппараты и ядерные материалы. В 2019 году экспорт снизился на 13% — до $13,6 млрд.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее сообщал, что объем поставок российской военной продукции составил около $13 млрд — примерно столько же, сколько и в 2019-м, передает «Интерфакс». РБК попросил ФТС объяснить разницу в цифрах.

Крупнейшие направления российского секретного экспорта (по коду SSSS):

Алжир — $2 млрд (+$0,1 млрд),

Китай — $1,5 млрд (-$0,1 млрд),

США — $0,9 млрд (показатель не изменился),

Индия — $0,7 млрд (-$0,2 млрд);

Египет — $0,6 млрд (-$1,8 млрд).

В 2019 году лидером по секретному экспорту из России был Египет. По данным Menadefense.net, Алжир в 2020 году получил первую партию истребителей МиГ-29М/М2. Замглавы Минобороны России Александр Фомин в интервью «Российской газете» в декабре 2020 года сообщал, что из-за коронавируса были отложены поставки вооружений ряду стран. Он называл наиболее пострадавшими от этого Алжир, Египет, Индия и Китай.

В списке получателей российского оружия или авиатехники серьезно увеличили свою долю Гонконг и Эстония. Секретный экспорт в Гонконг составил $570 млн против $1 млн в 2019 году, а в Эстонию — $377 млн против $31 млн соответственно.

Крупнейшие поставщики скрытых товаров в Россию:

США — $4,04 млрд (+$0,51 млрд),

Франция — $2,07 млрд (+$0,55 млрд),

Германия — $0,85 млрд (+$0,6 млрд),

Сербия — $0,21 млрд (+$0,21 млрд),

Канада — $0,12 млрд (+$0,03 млрд).

Скрытый импорт в 2020 году увеличился на треть — до $7,85 млрд. Он в основном включает в себя поставки гражданских самолетов в Россию. Крупнейшим импортером стали США, однако ФТС учитывает импорт по стране производителя товара, даже если он вывезен из другой страны.