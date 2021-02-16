В Ярославле водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе

В Ярославле произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток, переходивший улицу по пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительной информации, 15 февраля около 14.30 на улице Добрынина в Ярославле легковой автомобиль Opel Astra, под управлением 37-летнего мужчины, произвел наезд на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение.