«Лаборатория Касперского» связала снижение числа DDoS-атак с ростом курса криптовалюты

В четвертом квартале 2020 года количество DDoS-атак увеличилось на 10%, сообщила «Лаборатория Касперского». За аналогичный период 2019 года показатель вырос на 44%. В компании полагают, что замедление динамики вызвано ростом курсов криптовалют.

«На снижение числа DDoS-атак в конце 2020 года мог повлиять бурный рост рынка криптовалюты. Эксперты компании объясняют это тем, что операторы ботнетов перенаправили часть мощностей на майнинг»,— говорится в сообщении компании (цитата по «РИА Новости»).

По мнению экспертов, сейчас на развитие рынка DDoS-атак сегодня влияют два противоположных тренда. «С одной стороны, этот инструмент остается востребованным у злоумышленников: от того, насколько стабильно работают онлайн-ресурсы, зависят многие важные процессы, в том числе, деловые и учебные. В то же время, рост стоимости криптовалют делает более выгодными атаки майнеров»,— уточнил менеджера проекта Kaspersky DDoS Protection Алексея Киселева. По его словам, в ближайшее время не ожидается взрывного роста или падения рынка DDoS.

Как компании ведут борьбу с хакерами — в материале “Ъ” «Киберученье — свет».