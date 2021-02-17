Швейцарский передел

Почти год прошел с того момента, как губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с активистами, недовольными предстоящей реконструкцией крупнейшего парка Нижнего Новгорода «Швейцария». Тогда глава региона пообещал, что площадь парка не изменится и в нем не будут строить капитальные здания. У нижегородцев остались претензии к тому, что для благоустройства парка будут закупать туалеты за несколько миллионов рублей, урны за несколько десятков тысяч рублей, и противостояние между общественностью и властями продолжилось. С момента начала работ в парке каждый вторник нижегородцы, несогласные с методами их проведения, выстраиваются в живую цепь вдоль проспекта Гагарина напротив «Швейцарии». 16 февраля представители группы компаний ЕКС, занимающейся реконструкцией парка, и администрации Нижнего Новгорода провели для журналистов экскурсию, чтобы рассказать, что уже сделано в «Швейцарии».